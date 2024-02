A seule­ment 19 ans, Coco Gauff a déjà vécu des moments que beau­coup ne vivent pas en une vie entière.

Mais l’Américaine veut garder la tête sur les épaules, et sait très bien qu’elle a une chance inouïe d’être à la place où elle se trouve, et de vivre du tennis.

Dans une récente inter­view pour The National News, la gagnante de l’US Open 2023 a parlé de la situa­tion actuelle à Gaza, se montrant réel­le­ment touchée par les crimes qui y sont commis, et appe­lant tout le monde à demander des changements.

« J’ai l’im­pres­sion qu’il serait igno­rant de dire que je ne suis pas au courant, je suis très au courant de tout ce qui se passe à Gaza. Pour ma part, je dis toujours que je prie pour la paix dans la région. C’est parfois trou­blant de vivre la vie que je vis, de savoir que tant d’en­fants et d’in­no­cents meurent. À mon poste, je sais que je ne peux pas faire grand‐chose à part sensi­bi­liser l’opi­nion publique et faire un don. C’est donc ce que j’encourage tout le monde à faire : simple­ment prier pour la paix. Je pense qu’il est impor­tant pour nous, en tant que civils privi­lé­giés, de faire nos recherches et de conti­nuer à exiger de nos diri­geants qu’ils apportent des chan­ge­ments, et je ne cesserai jamais de plaider en faveur de cela. »