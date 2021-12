Entraîneur de Serena Williams depuis 2012, Patrick Mouratoglou a passé assez de temps aux côtés de l’Américaine pour savoir ce qu’est une cham­pionne. Récemment, l’en­traî­neur fran­çais s’est exprimé sur Instagram pour évoquer cet état d’es­prit hors du commun et propre à quelques joueurs seulement.

« Les cham­pions, ils ont l’état d’es­prit et l’état d’es­prit construit le tennis. Donc tout est une ques­tion d’état d’es­prit. Certains joueurs dont je sais qu’ils sont des cham­pions dans leur esprit, je sais que dans leur deuxième vie après le tennis, ils vont réussir parce qu’ils traitent de la bonne manière les défis. Les personnes qui ont le meilleur état d’es­prit, natu­rel­le­ment, sont celles qui vont aller le plus loin. Je me souviens de Novak, il avait 17 ans, on ne se disait pas ‘WOW ! Son tennis est incroyable’. Non, mais il a un état d’es­prit incroyable. Il a l’état d’es­prit ultime d’un cham­pion. Comme Serena. »