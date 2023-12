Depuis Abu Dhabi où elle va parti­ciper au tournoi d’ex­hi­bi­tion « World Tennis League », la numéro 1 mondiale Iga Swiatek s’est exprimé dans des propos rapportés par The National News sur les retours à venir de Naomi Osaka et son de son idole, Rafael Nadal.

« J’aime beau­coup les regarder, donc en tant que fan, je suis très heureuse qu’ils reviennent et que je puisse les voir jouer. Rafa est évidem­ment une grande source d’ins­pi­ra­tion pour moi, alors j’es­père qu’il jouera bien. Naomi, nous allons peut‐être jouer l’une contre l’autre, c’est assez drôle, mais je suis heureuse qu’elle soit de retour et qu’elle ait pu atteindre ses autres objec­tifs en reve­nant au tennis. Je suis curieux de savoir comment ils vont jouer, s’ils seront rouillés ou non, mais ils sont tous les deux très expé­ri­mentés et j’es­père qu’ils se débrouille­ront bien. »