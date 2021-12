Après avoir évoqué le Big 3 et la riva­lité entre Federer, Nadal et Djokovic pour être le meilleur joueur de tous les temps, Dimitry Tursunov est cette fois monté au créneau pour défendre les nombreux forma­teurs et entraî­neurs qui se retrouvent très souvent sur le carreau une fois que leur joueur ou joueuse a atteint un certain âge.

« Je connais beau­coup de bons entraî­neurs qui ne travaillent pas aujourd’hui, simple­ment parce qu’on leur a craché dessus. Ils ont mis leur cœur dans un junior, ont créé un joueur, et puis ce dernier s’en va dans une académie promue. Et, bien sûr, à un moment comme celui‐là, chacun peut se demander : pour­quoi je fais ça ? Pour qu’on profite d’elle et qu’on la mette de côté sans même s’en souvenir ? Nous ne devons pas oublier que les profes­sion­nels du tennis sont des produits en pièces déta­chées, et non des chaînes de montage. Le travail de toute orga­ni­sa­tion consiste à créer un « produit semi‐fini » de qualité, qui peut ensuite être amené à l’élite à un coût minimal. Souvent, nos joueuses sont contrô­lées par leurs parents, elles prennent des déci­sions pour un gain immé­diat, elles ne pensent pas à ce qui se passera dans un mois ou dans un an. Ils ne peuvent pas plani­fier leurs prépa­ra­tions, ils manquent d’expérience. »