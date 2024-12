Andre Agassi a profité de sa présence en Inde, à l’oc­ca­sion d’une confé­rence, pour répondre aux ques­tions de la presse locale.

Et après avoir expliqué pour­quoi cela pour­rait se compli­quer pour Novak Djokovic, le « Kid de Las Vegas » a égale­ment tenu à mettre en garde Carlos Alcaraz, souvent comparé au Big 3.

« Carlos Alcaraz défend comme Novak Djokovic, il a la puis­sance et les effets de Rafael Nadal et la main et la finesse de Roger Federer. Mais ce n’est pas parce qu’il a pris le meilleur des trois qu’il peut réaliser ce qu’ils ont fait. La prise de déci­sion, les bles­sures et la chance… il y a telle­ment de facteurs qui entrent en jeu. »