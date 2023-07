Lors de son arrivée ce jeudi après‐midi à Nice, où il va parti­ciper à la Hopman Cup pour l’Espagne, Carlos Alcaraz a accordé une inter­view à L’Equipe. Le numéro 1 mondial, qui n’a pris que deux petits jours de vacances, est revenu sur sa légen­daire victoire contre Novak Djokovic à Wimbledon dimanche dernier.

« Au niveau mental, en étant conscient que ce n’est pas anormal que je dispute ce type de matches, qu’il faut que je les aborde avec plus de décon­trac­tion, comme si c’était une routine. Par rapport à la finale de Wimbledon, je devais changer des choses, me préparer diffé­rem­ment sur le plan mental. Concrètement, je suis allé un peu moins sur le télé­phone dans les heures qui ont précédé le match. J’ai essayé de me couper du bruit autour du match, de me mettre à l’écart, d’écouter davan­tage de musique relaxante – de la musique acous­tique avec un rythme lent -, de me détendre le plus possible, de visua­liser comment serait cette finale, de faire des exer­cices mentaux que je ne faisais pas auparavant. »