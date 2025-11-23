Sur le réseau social X, l’Ukrainien Alexander Dolgopolov (ex‐13e mondial) a donné son point de vue sur le niveau actuel du circuit.

Hardly watch tennis these days, but how I see it compared to our age :

Sinner/Alcaraz best days probably equal to big 3, overall less solid than any of big 3.

Top 3–15 much weaker than our age.

15–50 about similar.

50–100 modern players are stronger than our age.

Peace🫡🇺🇦 — Alex Dolgopolov (@TheDolgo) November 22, 2025

« Je regarde rare­ment le tennis ces jours‐ci, mais voici comment je le vois par rapport à notre époque : Alcaraz et Sinner, dans leurs meilleurs joueurs, sont proba­ble­ment au niveau de Federer, Nadal et Djokovic, mais dans l’en­semble, ils moins solides que n’im­porte lequel des trois grands. De la 3e à la 15e place mondiale, les joueurs sont beau­coup plus faibles que ceux de notre époque (celle du Big 3). Les 15–50 sont à peu près simi­laires. Les joueurs modernes classés entre 50 et 100 sont plus forts que ceux de notre époque. »