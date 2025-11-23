AccueilATP"Alcaraz et Sinner, dans leurs meilleurs jours, sont probablement au niveau de...
« Alcaraz et Sinner, dans leurs meilleurs jours, sont proba­ble­ment au niveau de Federer, Nadal et Djokovic, mais dans l’en­semble, ils moins solides que n’im­porte lequel des trois grands », estime Dolgopolov

Sur le réseau social X, l’Ukrainien Alexander Dolgopolov (ex‐13e mondial) a donné son point de vue sur le niveau actuel du circuit. 

« Je regarde rare­ment le tennis ces jours‐ci, mais voici comment je le vois par rapport à notre époque : Alcaraz et Sinner, dans leurs meilleurs joueurs, sont proba­ble­ment au niveau de Federer, Nadal et Djokovic, mais dans l’en­semble, ils moins solides que n’im­porte lequel des trois grands. De la 3e à la 15e place mondiale, les joueurs sont beau­coup plus faibles que ceux de notre époque (celle du Big 3). Les 15–50 sont à peu près simi­laires. Les joueurs modernes classés entre 50 et 100 sont plus forts que ceux de notre époque. »

Publié le dimanche 23 novembre 2025 à 10:26

