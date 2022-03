Carlos Alcaraz n’a peur de personne. Il n’est plus le même joueur ni l’en­fant qu’il était lorsque son idole, Rafael Nadal, le balayait à Madrid, en mai 2021 (6–1, 6–2). Depuis, il a remporté deux titres, intégré le top 20, et réalisé des perfor­mances excep­tion­nelles pour un « enfant » de 18 ans.

Dans une inter­view accordée à Marca, quelques jours après avoir gagné son premier match de Coupe Davis, Alcaraz annonce la couleur en cas de confron­ta­tion contre Novak Djokovic ou Rafa.

« Je veux affronter Djokovic et rejouer avec Rafa. Je suis plus mature et je gère mieux mes émotions qu’à l’époque du match contre Nadal à Madrid. Si je joue contre lui, ce sera diffé­rent. Ils peuvent me battre, mais je pense que ce ne sera pas pareil », a lâché le prodige espagnol.