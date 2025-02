Alors que Joao Fonseca, jeune pépite de 18 ans, vient de se quali­fier pour sa toute première finale sur le circuit prin­cipal à l’oc­ca­sion de l’ATP 250 de Buenos Aires (opposé au local Francisco Cerundolo ce dimanche à partir de 20h), l’ex­ci­ta­tion est palpable chez la plupart des observateurs.

C’est notam­ment le cas d’Andy Murray, fan reven­diqué de la première heure de Carlos Alcaraz, qui visi­ble­ment suivi de près les perfor­mances du Brésilien sur la terre battue argentine.

Can’t wait for the first Fonseca vs Alcaraz match ❤️🔥