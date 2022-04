Ces dernières semaines, les compor­te­ments violents voire même dange­reux se sont multi­pliés sur le circuit. Alexander Zverev, Nick Kyrgios ou encore Jenson Brooksby ont été les auteurs de gros déra­pages, pous­sant l’ATP à réagir avant la saison sur terre battue. Dans une inter­view accordée à Eurosport Allemagne, Anke Huber, ancienne numéro 4 mondiale, a pris la défense des « rebelles », même si elle estime qu’il y a une ligne rouge à ne pas dépasser.

« Avec John McEnroe et Jimmy Connors, il était autre­fois tout à fait normal de s’en prendre à l’ar­bitre. Plus tard, nous avons eu cette phase avec Roger Federer et Rafael Nadal, qui se sont toujours comportés de manière spor­tive et très fair‐play. Mais si tout le monde regarde droit devant soi sans faire de bruit, cela devient ennuyeux. Je ne trouve pas les émotions mauvaises, mais elles ne doivent pas devenir insul­tantes et doivent rester dans une certaine limite. Si cela devient trop, il ne faut toute­fois pas démonter les gars tout de suite. Pour Alexander Zverev à Acapulco, c’était extrême, oui. Personne n’a apprécié. Mais à mes yeux, ce n’est pas son vrai visage. La veille, il avait joué jusqu’à cinq heures du matin. Il faut parfois voir les circons­tances, car il était certai­ne­ment physi­que­ment à plat. Ce qui n’est pas une excuse », a assuré la fina­liste de l’Open d’Australie 1996.