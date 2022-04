Comme tout le monde ou presque, Chris Evert a regardé atten­ti­ve­ment le parcours de Carlos Alcaraz depuis qu’il a posé le pied aux Etats‐Unis au début du mois de mars. Une demi‐finale à Indian Wells (perdue contre Nadal après 3h de jeu) et un titre décroché à Miami plus tard, l’Américaine est forcé­ment impres­sionnée par le niveau et surtout la force mentale dégagée par l’Espagnol de 18 ans.

« Tous les grands cham­pions qui ont eu une grande longé­vité – comme Federer, Nadal, Martina Navratilova et Steffi Graf – ont cette convic­tion et je pense que c’est inné et je n’en atten­dais pas moins. Je pense que c’est l’une des carac­té­ris­tiques intan­gibles d’un cham­pion. Nous voyons tous les choses tangibles comme la puis­sance, le contrôle et la produc­tion du coup. Les éléments intan­gibles sont plus diffi­ciles à voir, lorsque vous observez un joueur. Vous ne savez pas ce qu’il pense ou ce qu’il ressent, mais cela repré­sente 50 % de l’en­semble : la convic­tion qu’il a et la façon dont il résout les problèmes, et tout cela est aussi impor­tant que la boîte à outils dont vous disposez en tant que joueur. Le message envoyé par Alcaraz aux autres joueurs du circuit est très clair : ‘Je me sens à ma place ici, je vais accom­plir beau­coup de choses et vous ne m’ar­rê­terez pas.’ »