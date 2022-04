Il était temps !

Alors que ce début de saison 2022 a pour l’instant été marquée par de nombreux inci­dents impli­quant des joueurs au compor­te­ment inap­pro­prié (Zverev à Acapulco, Brooksby et Kyrgios à Miami, pour ne citer qu’eux) l’ATP, par la voix de son président Andrea Gaudenzi, a donc demandé aux arbitres de se montrer plus sévère avec les déra­pages sur le court.

« Avec effet immé­diat et alors que nous entrons dans la période de la terre battue, l’équipe d’ar­bitres de l’ATP a reçu l’ordre d’adopter une posi­tion plus stricte dans l’éva­lua­tion des viola­tions du Code de conduite. Nous entre­pre­nons égale­ment une révi­sion du Code, ainsi que des processus disci­pli­naires, afin de nous assurer qu’il prévoit des sanc­tions appro­priées et actua­li­sées pour les viola­tions graves et les réci­di­vistes. Nous avons tous un rôle à jouer pour préserver la répu­ta­tion et l’in­té­grité de notre sport », a déclaré la président de l’as­so­cia­tion des joueurs de tennis qui a quand même attendu beau­coup trop long­temps avant de s’ex­primer sur ce sujet sensible et important.