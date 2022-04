Déjà très élogieux envers Carlos Alcaraz en août dernier, juste avant l’US Open sur lequel il aban­don­nera en quarts de finale, Dominic Thiem en a remis une couche ce lundi à la suite d’une série de questions‐réponses avec ses fans sur son compte Instagram.

À la ques­tion, « Qu’est‐ce que tu penses de Carlos Alcaraz ? », l’Autrichien a répondu le plus simple­ment du monde : « C’est un joueur incroyable et c’est proba­ble­ment la nouvelle super­star du circuit. Et d’ailleurs, bien joué et féli­ci­ta­tions pour son titre à Miami », a déclaré Thiem qui pour­rait croiser très prochai­ne­ment la route du jeune espa­gnol après avoir effectué son grand retour, à Marbella la semaine passé, après des mois d’ab­sence à cause d’une bles­sure au poignet.