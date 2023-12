Le « clash » entre Boris Becker et Nick Kyrgios, qui a clai­re­ment manqué de respect aux anciens cham­pions de ce sport, suscite beau­coup de réac­tions. Après avoir assuré au micro d’Eurosport qu’aucun joueur actuel ne servait comme Pete Sampras, l’an­cien 10e joueur mondial Arnaud Clément a expliqué pour­quoi il était si diffi­cile de comparer les époques.

« Avec Sampras, on parle quand même de l’ère moderne du tennis, pas des raquettes en bois. Mais à cette époque, on jouait avec un cordage en boyau, avant l’ar­rivée du mono­fi­la­ment. Est‐ce que Djokovic aurait battu Sampras ? Oui. Est‐ce que Sampras aurait battu Djokovic ? Oui, aussi. Djokovic aurait peut‐être été meilleur, mais c’est dur à évaluer. Ce ne sont pas les mêmes trajec­toires, ce n’est pas la même faci­lité à garder la balle dans le court. Avec du boyau, la balle sort beau­coup plus faci­le­ment de la raquette mais est beau­coup plus diffi­cile à maîtriser. C’est la dernière révo­lu­tion maté­rielle, le cordage. Le tennis a basculé dans une autre dimen­sion au niveau du lift, la marge d’er­reur est supé­rieure en termes de centrage. »