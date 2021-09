S’exprimant dans le cadre de l’ATP 250 d’Astana sur lequel il va défendre son titre cette semaine, John Millman se dit recon­nais­sant d’avoir pu décro­cher ce premier trophée en carrière l’année passée après deux échecs en finale sur le circuit prin­cipal. L’Australien insiste notam­ment sur le fait que de très bons joueurs ne sont jamais parvenus à leurs fins.

« C’était énorme pour moi. C’est vrai­ment un défi à relever et c’est quelque chose que je m’étais fixé comme objectif depuis quelques années. Il y a eu beau­coup de bons joueurs qui n’ont jamais réussi à percer et à remporter un titre au niveau ATP. J’ai eu l’im­pres­sion de m’être mis en posi­tion de force à plusieurs reprises. J’avais déjà parti­cipé à quelques finales, alors c’était vrai­ment spécial de pouvoir atteindre mon objectif. C’était une année très diffi­cile menta­le­ment pour tout le monde, alors j’étais fière d’y arriver, car cela mettait vrai­ment à l’épreuve notre résis­tance. Ce triomphe a été l’abou­tis­se­ment de beau­coup de travail et de résilience. »