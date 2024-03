Lors de la remise des prix après son sacre sur l’ATP 500 d’Acapulco, Alex de Minaur a proposé un hommage très poignant à son adver­saire du jour, le Norvégien Casper Ruud, qu’il a dominé en deux manches (6−4, 6–4). Pour l’Australien, Casper est un vrai pilier du tour car tout le monde l’apprécie.

« Je veux dire à Casper des choses formi­dables, non seule­ment cette semaine, la semaine dernière, non seule­ment pour le tennis que tu joues, mais aussi pour le type de compé­ti­teur et de joueur que tu es. Tu es très respecté sur le circuit pour tes valeurs et la façon dont tu joues et tu te comportes chaque semaine. C’est quelque chose que j’ad­mire vrai­ment chez toi. Bravo à ton équipe. Ce n’est pas facile. Vous avez travaillé dur, les gars. Merci pour ce super match. Je vous souhaite bonne chance pour le reste de l’année. »

Vous avez dit classe ?