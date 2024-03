Qualifié pour sa première finale de la saison, sur l’ATP 500 d’Acapulco, après une victoire accro­chée face à Holger Rune (3−6, 6–3, 6–4), Casper Ruud, lors de l’in­ter­view d’après match sur le court, a expliqué avec humour comment il était parvenu à s’en sortir dans cette partie d’abord mal embarquée.

« Je suis un peu comme un cafard, qui ne va nulle part et se contente juste de revenir (rires). Non, je ne sais pas en fait, c’était un début diffi­cile. Holger a commencé à envoyer des balles de tous les côtés, en coup droit comme en revers et je n’avais pas beau­coup de temps pour m’or­ga­niser. J’étais parfois frustré, surtout à la fin du premier set et au début du deuxième. Je n’avais pas vrai­ment l’im­pres­sion de pouvoir jouer les points comme je le voulais, donc j’étais un peu frustré envers moi‐même, envers mon box, parce que je n’avais pas l’im­pres­sion que nous faisions ce qu’il fallait. »