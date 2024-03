Éliminé en deux sets par un Ugo Humbert tout simple­ment plus fort que lui, ce vendredi en demi‐finales de l’ATP 500 de Dubaï, tournoi sur lequel il était tenant du titre, Daniil Medvedev a expliqué en confé­rence de presse qu’il n’évo­luait pas à son meilleur niveau, en invo­quant un manque d’en­traî­ne­ment après sa finale perdue à l’Open d’Australie.

« Il a bien joué, mais comme je l’ai dit depuis le début du tournoi, à l’ex­cep­tion du match contre Fokina (en quarts de finale), il me manquait ces 5 % de quelque chose sur le court. Est‐ce l’énergie ? L’entraînement ? Je ne me suis pas beau­coup entraîné après l’Open d’Australie. Il me manquait 5% de feu. »