Voir Ugo Humbert jouer au tennis en 2024 est un pur régal. Et lorsque les résul­tats suivent, c’est encore mieux.

Après un excellent début de saison où il s’est imposé sur l’ATP 250 de Marseille, le Tricolore a certai­ne­ment décroché sa plus belle victoire, ce vendredi en demi‐finales de l’ATP 500 de Dubaï, face au récent fina­liste de l’Open d’Australie et 4e mondial, Daniil Medvedev.

Auteur d’un premier set d’une parfaite maîtrise avec seule­ment deux points perdus derrière son deuxième service, Ugo s’est ensuite un peu fait peur dans le deuxième en sauvant trois balles de break d’af­filée à 3–3.

Mais grâce à toute la confiance accu­mulée ces dernières semaines et un niveau de jeu offensif et percu­tant, le Tricolore a fini par s’im­poser, et avec la manière : 7–5, 6–3, après 1h50 de jeu.

Living the Dubai DREAM 👏@HumbertUgo defeats top seed Medvedev 7–5 6–3 to seal a #DDFTennis final clash with Bublik ! 🏆 pic.twitter.com/fy3DU00W2t — Tennis TV (@TennisTV) March 1, 2024

Le Tricolore jouera donc pour un sixième titre en carrière ce samedi face à Alexander Bublik, qui a béné­ficié de l’im­pro­bable disqua­li­fi­ca­tion d’Andrey Rublev, véri­table évène­ment de ce tournoi et de ce début d’année.