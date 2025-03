Grâce à sa victoire contre Alejandro Davidovich Fokina en finale de l’ATP 500 d’Acapulco, 7–6(6) 6–2, Tomas Machac a remporté à 24 ans son premier titre sur le circuit principal.

« Je ne ressens que du soula­ge­ment, parce que la semaine a été diffi­cile. Surtout quand je suis en forme, je n’aime pas perdre en finale. Je suis vrai­ment heureux d’avoir réussi à gagner parce qu’Alejandro jouait très, très bien. La bataille a été rude », a glissé le Tchèque au micro de l’ATP après son succès.

