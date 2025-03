Titré à Dubaï grâce à sa victoire en finale contre Felix Auger‐Aliassime samedi, Stefanos Tsitsipas a marqué son retour en force.

Sur le réseau social X, la légende Boris Becker a réagi au sacre du joueur grec, vain­queur de son douzième titre en carrière.

« Enfin du tennis scin­tillant de la part de Stefanos en demi‐finale mais surtout en finale ! On dirait qu’il y a de la lumière au bout du tunnel… Bravo ! », a commenté le sextuple lauréat en Grand Chelem.

Finally some scin­tilla­ting tennis 🎾 from Stefanos in the semis but parti­cu­larly in the final !

Looks like we have some the light at the end of the tunnel …

Well done !!! https://t.co/7mCq6RAVAA