Régulier et de plus en plus fort depuis plusieurs mois, Dominic Thiem a battu le 28e mondial Francisco Cerundolo pour la deuxième fois en deux semaines, à l’oc­ca­sion des huitièmes de finale de l’ATP 250 d’Anvers (6−1, 1–6, 7–5, en 2h09 de jeu).

« C’est pour cela que je travaille dur tous les jours, pour être capable, après deux heures d’un score très serré, de jouer de bons coups, de jouer du bon tennis, parce que c’est là que ça compte le plus. A 6–5 dans le troi­sième, il faut jouer du bon tennis pour pouvoir remporter le match, et heureu­se­ment aujourd’hui c’était mon tour », s’est réjoui le vain­queur de l’US Open 2020 à la fin du match.

Il affron­tera Hubert Hurkacz ce vendredi pour une place dans le dernier carré du tournoi belge.