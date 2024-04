Qualifié pour les huitièmes de finale de l’ATP 500 de Barcelone après une victoire face à l’Italien Vavassori ce mercredi, Roberto Bautista Agut a décroché sa 400e victoire sur le circuit principal.

À cette occa­sion, nos confrères de Puntodebreak sont allés l’in­ter­roger sur les meilleurs moments de sa carrière alors qu’il vient de célé­brer ses 36 ans.

« Je pense avoir joué le meilleur tennis de ma vie à Doha en demi‐finale contre Djokovic. Toutes mes victoires (trois, ndlr) contre Djokovic ont égale­ment été très spéciales. Heureusement, j’ai joué beau­coup de matchs et de nombreuses victoires me viennent à l’es­prit. La première contre un joueur du Top 10, qui était contre Tomas Berdych à Chennai en 2012, ou les victoires contre Medvedev et del Potro », a déclaré l’ac­tuel 84e mondial qui affron­tera Cameron Norrie pour une place en quarts de finale.