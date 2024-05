Interrogé sur son adver­saire, Jiri Lehecka, qu’il doit affronter ce mardi soir (pas avant 22h, heure fran­çaise) en huitièmes de finale du Masters 1000 de Madrid, Rafael Nadal a déclaré qu’il serait surpris de l’emporter en raison de la qualité de son adver­saire et de la fatigue accu­mulée depuis le début du tournoi.

« Je serais surpris de gagner demain (mardi), surtout après le match d’au­jourd’hui (lundi). Je vais jouer contre un adver­saire de très haut niveau. La semaine dernière, j’ai perdu contre lui à l’en­traî­ne­ment. Il a un service très puis­sant avec des coups forts du fond du court. C’est un autre pas en avant. De Minaur est mieux classé que Lehecka, mais la qualité et la vitesse de balle de Lehecka sont une autre étape, alors nous verrons. Gagner aujourd’hui ne m’a pas surpris, mais gagner demain serait un pas de plus. Je ne peux pas prédire quel niveau je vais montrer demain. Je suis plus impré­vi­sible qu’a­vant. Pour moi, être compé­titif signifie déjà beau­coup. Être compé­titif est déjà un succès. »