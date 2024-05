Pour son premier huitième de finale au Masters 1000 de Madrid, Jiri Lehecka sera opposé à Rafael Nadal ce mardi, en night session. Malgré le palmarès excep­tionnel de son aîné sur terre battue, le joueur tchèque se veut confiant et se permet même une touche d’hu­mour au sujet de cette rencontre.

« Il est 600e mondial (512e en réalité), je devrais donc être le favori. Si j’allais sur le terrain en ayant peur de ce qui se passe, alors je n’ai pas vrai­ment besoin d’y aller. C’est quelque chose que j’essaie de sortir de mon esprit. Nous savons que c’est Rafa et que c’est de la terre battue. Je sais aussi que j’ai le niveau pour jouer un très bon tennis cette semaine, et ces condi­tions sont parmi les pires pour son tennis sur terre battue. J’irai sur le terrain comme pour gagner et j’essaierai de montrer mon meilleur tennis. »