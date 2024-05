Ce mardi, alors qu’il devait faire son entrée en lice sur l’ATP 250 de Lyon, Gaël Monfils a annoncé son retrait du tournoi. De quoi envi­sager le pire scénario pour Roland‐Garros qui débute ce dimanche.

Sur son compte Twitter, le 38e joueur mondial s’est voulu rassu­rant auprès de ses fans.

Salut les amis ! Petit hic : je ne serai pas à Lyon cette fois, la fièvre et quelques tracas de santé me tiennent en échec… Pas le top du timing, hein ? 😅 On met l’entraînement en pause pour deux jours sur conseil de mon doc, puis on évalue la suite. Restons posi­tifs et prêts… pic.twitter.com/jNpQN308Us — Gael Monfils (@Gael_Monfils) May 21, 2024

