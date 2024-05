L’année 2022 a été très spéciale pour Elina Svitolina, à cause de la guerre en Ukraine, mais pas que. Le 15 octobre, elle donnait nais­sance à une petite Skaï. Remontée à une 17e place au clas­se­ment WTA, le quoti­dien de celle qui partage la vie de Gaël Monfils a changé.

Dans des propos rapportés par The Guardian, l’Ukrainienne explique que le déve­lop­pe­ment de sa fille est désor­mais plus impor­tant que tout.

« C’est un jonglage constant entre les tour­nois et la maison, et dès que quel­qu’un perd dans le tournoi, il faut y retourner. Nous ne restons pas sur place pour nous soutenir mutuel­le­ment, main­te­nant nous avons Skaï comme prio­rité. Maintenant Gaël, il a perdu au premier tour, donc il est déjà rentré à la maison. Il passe du temps avec elle, il s’oc­cupe d’elle. Pour l’ins­tant, ce n’est pas la prio­rité que nous avions avant l’un et l’autre. »