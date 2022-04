Vendredi, Karen Khachanov a exprimé sa tris­tesse face à la déci­sion de Wimbledon d’ex­clure les joueurs russes et biélo­russes de son édition 2022. Ce samedi, il a fait une décla­ra­tion un peu plus déve­loppée après sa défaite contre Novak Djokovic en demi‐finales à Belgrade.

« Je ne veux lancer aucun débat contre un joueur, je ne veux pas donner de réponse. Ce n’est pas mon objectif ni ma prio­rité. Ma prio­rité est d’être un athlète, de jouer au tennis et de faire ce que j’aime. Je ne veux pas commencer à parler de problèmes poli­tiques. Maintenant, le sport fait partie de la poli­tique. C’est une situa­tion vrai­ment compli­quée et triste d’en arriver à ce point où tout le monde nous oblige à choisir entre nos pays et nos carrières. C’est une situa­tion diffi­cile. Des déci­sions diffi­ciles à prendre, alors j’es­père qu’elles seront réso­lues sans que je n’ai m’en mêler », a regretté le 26e joueur mondial, quart de fina­liste à Wimbledon la saison dernière.