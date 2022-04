Après avoir déjà qualifié de « folle » la déci­sion de Wimbledon d’ex­clure les joueurs russes et biélo­russes de son édition 2022, Novak Djokovic a insisté ce samedi. En confé­rence de presse après sa quali­fi­ca­tion en finale à Belgrade, dans « son » tournoi, le numéro 1 mondial a une nouvelle fois pris la défense de Daniil Medvedev et des autres en criti­quant le choix du Grand Chelem londonien.

« Il y a de la poli­tique dans le sport. Je ne pense pas qu’il soit néces­saire de suspendre tous les athlètes, pas seule­ment les joueurs de tennis. Je ne comprends pas comment ils peuvent contri­buer à ce qui se passe dans la guerre. Vous les empê­chez d’exercer leur droit à la concur­rence. En fait, au tennis, nous avons une règle contre la discri­mi­na­tion qui dit que les joueurs de tennis jouent en fonc­tion de leur clas­se­ment et non de leur natio­na­lité, et Wimbledon a donc enfreint cette règle », a dénoncé le Serbe.