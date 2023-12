De passage en confé­rence de presse ce samedi avant son entrée en lice face à Grigor Dimitrov sur l’ATP 250 de Brisbane, Andy Murray a été inter­rogé sur son entraî­ne­ment d’une heure face à Rafael Nadal.

Et en tant que grand tacti­cien et étudiant du jeu, le Britannique a repéré quelques chan­ge­ments dans le jeu de l’Espagnol qui fera son grand retour sur les courts en simple face à un joueur qualifié mardi ou mercredi.

« C’est une nouvelle fantas­tique qu’il reprenne la compé­ti­tion. J’ai l’im­pres­sion qu’il travaille très dur, comme il l’a toujours fait, et l’en­traî­ne­ment avec lui est vrai­ment intense. Il se porte bien physi­que­ment et joue à un bon niveau. Il y a des choses qu’il fait légè­re­ment diffé­rem­ment, comme être plus agressif avec son deuxième service et essayer de réduire les échanges, en cher­chant à faire des coups gagnants plus tôt avec son coup droit. S’il veut réussir, je pense qu’il doit conti­nuer dans cette voie et c’est ainsi qu’il a joué contre moi à l’en­traî­ne­ment. Si les bles­sures le laissent tran­quille, ce style de jeu lui conviendra parfaitement. »