Présente ce samedi en confé­rence de presse avant son entrée en lice sur le WTA 500 de Brisbane sur lequel elle affron­tera l’Allemande Tamara Korpatsch (84e) pour son premier match offi­ciel depuis plus d’un an, Naomi Osaka a expliqué que cette période loin des courts lui avait fait beau­coup de bien.

« Je pense que le fait d’avoir passé du temps à regarder les autres joueuses m’a permis de les appré­cier à leur juste valeur. Je me souviens d’avoir regardé Wimbledon, d’avoir vu Alcaraz entrer sur le court et s’en­traîner à faire des amortis, parce que, oui, je veux faire des amortis comme lui. Je pense que c’est un peu comme si j’étais rede­venue une enfant, inspirée par d’autres joueurs et dési­reuse de jouer sur les grands courts. Je suis nerveuse, je n’ai pas joué de match depuis long­temps, mais je suis compé­ti­tive, donc je suis nerveuse car je veux gagner. Il y a beau­coup de choses qui se passent dans ma tête. »