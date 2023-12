Qui dit nouvelle saison, dit forcé­ment retour du couple le plus média­tique du circuit avec Stefanos Tsitsipas et Paula Badosa.

Le Grec, inter­rogé sur sa rela­tion avec la joueuse espa­gnole en marge de la United Cup sur laquelle il sera opposé à Nicolas Jarry puis à Félix Auger‐Aliassime, a reconnu qu’elle avait joué un rôle déter­mi­nant pour lui.

« Elle a joué un rôle très impor­tant dans mon année et m’a apporté beau­coup de joie et de confiance dans ma vie de tous les jours. Elle est d’un grand soutien, Paula. J’ai construit une très bonne rela­tion avec elle, ce qui est extrê­me­ment impor­tant. Elle est ma fan numéro 1 et je suis son fan numéro 1. Nous nous pous­sons mutuellement. »