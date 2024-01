Quelques heures après sa défaite face à Thompson, Rafael Nadal a tenu à remer­cier les fans en posant un long message sur son compte Instagram. Il en a aussi profité pour donner des nouvelles.

« Merci à Brisbane pour son soutien. Aujourd’hui, c’était un match très diffi­cile que j’au­rais pu gagner, mais tout le mérite en revient à Jordan Thompson. Il a joué à un très bon niveau et a fait beau­coup de choses fantas­tiques. Bravo à lui et, encore une fois, féli­ci­ta­tions. Je n’ai pas été aussi précis que lors des deux derniers matchs, mais malgré cela, j’étais en bonne posi­tion pour gagner le match. Cela fait partie du processus que je suis en train de suivre. J’ai eu une petite sensa­tion, pas très bonne, à un endroit simi­laire à celui où j’ai été opéré, mais il est trop tôt pour dire quoi que ce soit. J’espère qu’il s’agit d’une élon­ga­tion muscu­laire et je ferai d’autres examens dans les prochains jours. Si ce n’est qu’une élon­ga­tion muscu­laire, la semaine a été très positive ».