Battu par un excellent Nicolas Jarry, ce samedi en demi‐finales de l’ATP 250 de Buenos Aires, Carlos Alcaraz, lors de son passage en confé­rence de presse, est revenu sur les choses qu’il devait améliorer pour retrouver un niveau de jeu élevé.

« Il y a de grandes attentes autour de moi. Les gens attendent beau­coup de moi et pensent que je devrais gagner tous les matchs et tous les tour­nois auxquels je parti­cipe, et en fin de compte c’est le tennis, il y a beau­coup de joueurs qui jouent à un niveau élevé. En ce moment, je vois que les meilleurs joueurs, à certains moments impor­tants, c’est là qu’ils font la diffé­rence et c’est là que je dois m’amé­liorer. C’est un sujet sur lequel je travaille depuis pas mal de temps, en essayant de profiter de certains moments, sur les balles de break. J’essaie de réflé­chir à mon chemin et à ce que je dois améliorer. Mais j’es­saie toujours de penser au positif, et lors des mes prochaines séances d’en­traî­ne­ment, je vais m’en­traîner pour que cela ne se repro­duise plus. »