Après un début de saison compliqué, notam­ment marqué par une défaite d’en­trée à l’Open d’Australie face à l’Italien Cobolli, Nicolas Jarry retrouve du rythme sur la terre battue de Buenos Aires.

Le Chilien a tenu tête au local Tomas Martin Etcheverry, jusqu’à ce que celui‐ci soit obligé de quitter le court, en larmes.

Qualifié pour les demi‐finales et assuré d’être de retour dans le top 20 lundi, Jarry va relever le premier très gros défi de l’année 2024 pour lui, puis­qu’il affron­tera Alcaraz ce samedi 17 février.

Avant le match, il a tenu à affi­cher toute sa déter­mi­na­tion et sa motivation.

« Vous ne pouvez pas laisser Alcaraz vous dominer, il a telle­ment d’ar­gu­ments sur le terrain que la seule chose à faire est d’être très agressif et de l’empêcher d’avancer sur le court. J’ai confiance en mes chances et je vais entrer sur le terrain, prêt à me battre jusqu’à la dernière balle. Je pense qu’il est essen­tiel de rester calme, de croire en mes chances et de savoir que si je continue à travailler dur, des victoires dans ce type de matches viendront. »