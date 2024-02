Stan Wawrinka ne parvient toujours pas à enchaîner deux succès de suite. Après avoir remporté contre Pedro Cachin à Buenos Aires sa première victoire de la saison, il est tombé face à Nicolas Jarry en huitièmes de finale, malgré le soutien du public argentin et l’oc­ca­sion de conclure sur son service à 5–4 dans le troi­sième set.

Finalement battu 6–7(3), 6–2, 7–6(5) après presque 3h de jeu, le triple lauréat en Grand Chelem est apparu affecté en confé­rence de presse.

« Ce n’est pas facile, pour être honnête. C’était un match très diffi­cile. C’est toujours diffi­cile de perdre comme ça, surtout après un match aussi diffi­cile et après avoir servi pour gagner. J’ai eu l’oc­ca­sion de conclure à plusieurs reprises, mais je n’y suis pas parvenu. J’ai fait tout ce que j’ai pu pour me rappro­cher de cette situa­tion, je me suis poussé au maximum à chaque instant. J’ai vrai­ment apprécié l’at­mo­sphère, le soutien des gens. J’apprécie vrai­ment l’af­fec­tion des gens, je ne la consi­dère pas comme acquise, j’ai essayé d’en profiter et d’en tirer le meilleur parti. C’est diffi­cile de perdre un match comme celui‐là, parce que je sais main­te­nant que je ne jouerai pas pendant quelques jours. »