Vainqueur d’un match abso­lu­ment mémo­rable face à Carlos Alcaraz en finale du Masters 1000 de Cincinnati ce dimanche soir, Novak Djokovic, de passage sur le plateau de Tennis Channel, a expliqué son début de match très compliqué où il a notam­ment dû utiliser un temps mort médical avant de sauver une balle de match.

« J’ai passé un très mauvais moment car à un moment donné j’étais menée d’un set et d’un break, mais j’ai fait un bon jeu dans la partie ombragée du court et soudain ma tête a commencé à penser que je pouvais peut‐être avoir une chance et revenir. J’ai tout pris, je n’ai jamais cessé d’y croire, j’ai sauvé des balles de match, même si j’en ai aussi sauvé d’im­pres­sion­nantes, le jeu à 5–4 dans le troi­sième set était incroyable. Nous avons eu des points extra­or­di­naires, c’est certai­ne­ment l’un des matches les plus exci­tants, les plus complets et les plus exigeants auxquels j’ai participé. »