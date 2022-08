La classe de Coric envers Tsitsipas : « Je suis désolé mon pote, je vais t’inviter à dîner »

Magnifique lauréat du Masters 1000 de Cincinnati ce dimanche en battant Stefanos Tsitsipas en finale après un parcours assez excep­tionnel (tombeur de Musetti, Nadal, Bautista Agut et Norrie), Borna Coric était le premier surpris à devoir prononcer un discours lors de la céré­monie de remise des prix. Du coup, il a décidé de consoler son adver­saire en lui promet­tant un dîner. Classe.

« Je n’étais pas prêt pour ce discours il y a cinq jours, pour être honnête, je pensais que j’al­lais perdre au premier tour, alors je suis désolé mon pote, je vais t’in­viter à dîner, mais tu es un joueur incroyable et je te souhaite le meilleur pour le reste de la saison. Je n’ai pas joué ici ces deux dernières années, j’étais très triste, je regar­dais la télé avec mon verre de vin et tout ça et je n’étais pas très heureux. Je suis juste main­te­nant très heureux d’être de retour ici. »