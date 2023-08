« Il y a eu des commen­taires à droite, à gauche, mais en fin de compte, je sais que je n’ai pas perdu mon tennis », affir­mait Felix Auger‐Aliassime après sa victoire contre Matteo Berrettini au 1er tour, son premier succès depuis le 24 mai dernier.

Le Canadien n’aura pas enchaîné. Il a buté sur Adrian Mannarino (6−4, 6–4) dans un match décrit comme étrange par le Français dans des propos rapportés par L’Equipe.

« C’était surtout un match un peu bizarre avec beau­coup de fautes. Les condi­tions étaient diffi­ciles, il faisait froid, il y avait du vent et on a eu du mal à trouver notre jeu tous les deux. Mais dans les moments impor­tants, j’ai su être solide. Même à la fin, alors que je commen­çais à me tendre ou quand je me fais débreaker, je me suis bien repris. Je suis assez content de mon atti­tude tout le long du match. D’autant que les condi­tions étaient vrai­ment diffé­rentes de mon premier match (contre Richard Gasquet) où il faisait très chaud, comme durant les jours où on s’est entraîné. C’était diffé­rent, mais ici j’ai l’im­pres­sion qu’on peut avoir plusieurs chan­ge­ments de tempé­ra­ture et de climat dans la même journée. C’est impres­sion­nant et il faut s’adapter. Mais on a un peu l’ha­bi­tude, à force. »