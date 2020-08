Vainqueur en deux manches de Sam Querrey (6-4, 6-4), Milos Raonic arborait une nouvelle coupe de cheveux et pour cause…

Lors de son débriefing d’après match, le Canadien a expliqué que pour éviter de prendre des risques et surtout protéger ses parents, il n’était pas allé chez le coiffeur depuis le début de la pandémie : « Je ne me suis pas fait couper les cheveux. J’étais vraiment prudent. Nous avions environ six personnes dans notre groupe. Ma motivation était claire et simple. Ce sont mes parents. »

A l’issue de son succès, Milos n’est resté que dix minutes dans le stade, le temps de prendre une douche. Il compte bien garder cette ligne de conduite prochainement. Le Canadien fait partie des joueurs ayant choisi l’option de loger dans une maison privée plutôt que dans la bulle « collective »