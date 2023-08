La fin d’une époque pour Diego Schwartzman.

Éliminé au dernier tour des quali­fi­ca­tions à Cincinnati par Alexander Shevchenko (6−1, 3–6, 6–3), l’Argentin n’in­té­grera pas le tableau prin­cipal d’un Masters 1000 pour la première fois depuis un long moment. Forcément déçu, il s’est exprimé sur ses réseaux sociaux.

« 7 ans… 52 Masters 1000 d’af­filée dans le tableau prin­cipal. Aujourd’hui, cette série a pris fin, avec un mélange de tris­tesse et de bonheur d’avoir accompli des choses que je n’avais jamais imagi­nées. Merci à chacun d’entre vous qui m’avez amené ici quand j’étais enfant et à vous tous de l’autre côté qui me soutenez toujours et c’est ce qu’il y a de plus beau dans ce sport, toucher tant de gens et quand je fais bien. ils prennent plaisir à me regarder jouer. Ça continue ! Allons‑y, allons‑y », a écrit le 97e joueur mondial actuel.