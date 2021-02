Après sa vic­toire face à Jarry, Benoit Paire a expli­qué les rai­sons pour les­quelles il avait pré­fère se rendre en Argentine à Cordoba plu­tôt que jouer presque chez lui à Montpellier.

« C’est très dif­fi­cile pour moi de jouer sans public, tout est très « froid » là‐bas. Ayant ma famille à mes côtés, je me connais et je sais que si je perds le pre­mier set ça me don­ne­ra envie tout de suite de me lais­ser aller et de ren­trer vite chez moi. Ici, c’est tout le contraire. D’abord, j’aime la terre‐battue et je pré­fère for­cé­ment jouer dehors au soleil devant des fans puis aller fêter ma vic­toire avec une bière au bord de la pis­cine », a expli­qué le Français.

Une expli­ca­tion pleine de bon sens sur­tout quand on sait tous que Benoit est bon « vivant ».