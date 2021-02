Dans une vidéo, Eugénie Bouchard a remer­cié cha­leu­reu­se­ment les orga­ni­sa­teurs du tour­noi 6ème sens de Lyon pour son invi­ta­tion. Mieux, Eugénie a même fait l’ef­fort de faire ses remer­cie­ments en fran­çais. Hélas, pan­dé­mie oblige, per­sonne ne pour­ra vrai­ment l’ap­pro­cher d’au­tant que la bulle est hyper stricte entre le Sofitel et la Halle Tony Garnier où se tient le tour­noi. Même les chas­seurs d’au­to­graphe sou­vent pos­tés devant l’en­trée de cet hôtel de luxe qui accueille aus­si d’autres stars qui ne sont pas liées au monde du sport ne pour­ront cer­tai­ne­ment tendre le bras pour que la joueuse cana­dienne puisse signer un docu­ment. Il nous res­te­ra plus qu’à l’ob­ser­ver sur le cour via la TV car le tour­noi a cette année une belle expo­si­tion dans le petit écran.