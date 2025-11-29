Dans le numéro 91 du maga­zine We Love Tennis, nous avons décidé de rendre hommage à Gaël Monfils en allant inter­rogé plusieurs témoins. Le casting est plutôt complet avec Marion Bartoli, Stéphane Robert, Olivier Delaitre, et Philippe Weiss, Carole Bouchard. L’idée était de comprendre la « Monf ». Et l’anec­dote révélée par Olivier en dit long concer­nant le chan­tier qu’il fallait réalisé au début de la carrière du français.

Screenshot

« C’est vrai qu’il y avait un vrai chan­tier tactique et aussi tech­nique. Déjà, Gaël adorait glisser mais surtout glisser dans ses chaus­sures. Du coup, il prenait une poin­ture en plus de sa vraie taille. Je trou­vais ça hallu­ci­nant donc je lui ai très vite expliqué qu’une chaus­sure était là pour bien main­tenir le pied et pas l’in­verse. Je me souvient aussi que la première fois que je l’ai rencontré je m’en souviens comme si c’était hier. Je lui ai tout de suite demandé quelle était son ambi­tion. Sa réponse a été à l’image du person­nage : « Je vais être très très fort »



