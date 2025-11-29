Dans le numéro 91 du magazine We Love Tennis, nous avons décidé de rendre hommage à Gaël Monfils en allant interrogé plusieurs témoins. Le casting est plutôt complet avec Marion Bartoli, Stéphane Robert, Olivier Delaitre, et Philippe Weiss, Carole Bouchard. L’idée était de comprendre la « Monf ». Et l’anecdote révélée par Olivier en dit long concernant le chantier qu’il fallait réalisé au début de la carrière du français.
« C’est vrai qu’il y avait un vrai chantier tactique et aussi technique. Déjà, Gaël adorait glisser mais surtout glisser dans ses chaussures. Du coup, il prenait une pointure en plus de sa vraie taille. Je trouvais ça hallucinant donc je lui ai très vite expliqué qu’une chaussure était là pour bien maintenir le pied et pas l’inverse. Je me souvient aussi que la première fois que je l’ai rencontré je m’en souviens comme si c’était hier. Je lui ai tout de suite demandé quelle était son ambition. Sa réponse a été à l’image du personnage : « Je vais être très très fort »
Publié le samedi 29 novembre 2025 à 08:20