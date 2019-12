Alex de Minaur s’est exprimé dernièrement sur le site de l’ATP en affirmant que son compatriote Nick Kyrgios était plus que motivé à l’idée de défendre les couleurs de son pays devant son public. « La chimie entre tous les Australiens est excellente, nous vivons toute l’année dans le circuit et ce genre d’événements est très attrayant pour pouvoir représenter notre pays. Nick et moi avons parlé de la Cup, et nous sommes très excités à l’idée de pouvoir donner notre maximum « . On le sait l’ATP Cup se joue sur plusieurs sites et notamment à Sydney où l’état d’urgence maximal a été enclenché puisque la ville est « entourée » d’incendies gigantesques alors que le chaleur atteint des records en Australie. Pour l’instant, rien n’est remis en cause en terme d’organisation.