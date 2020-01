Déjà diminué par le forfait de dernière minute de Matteo Berrettini, l’équipe d’Italie va peut-être devoir également se passer de la présence de Fabio Fognini au premier tour. L’Italien qui devrait logiquement affronter Daniil Medvedev est arrivé tard et surtout peu préparer puisqu’il est devenu papa pour la seconde fois il y peu.

Selon le capitaine intérimaire italien Simone Vagnozzi rien n’est vraiment acte pour le moment : « Il vient d’avoir un enfant, et on le sait c’est toujours un moment très important dans une vie. Nous verrons comment il se sent, peut-être que nous pouvons faire un changement, je ne sais pas. »