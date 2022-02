Aux micros de nos confrères d’Ubitennis, John Isner, qui affron­tera Reilly Opelka pour une place en finale de l’ATP 250 de Dallas, a reconnu qu’il avait eu beau­coup de diffi­cultés à cause de la crise sanitaire.

L’Américain aime voyager avec sa famille, les bulles succes­sives ont donc consi­dé­ra­ble­ment enrayé sa moti­va­tion : « Cette saison, j’es­père que ce sera diffé­rent des deux dernières années en termes de restric­tions. Ces dernières saisons, j’ai dû renoncer à de nombreux tour­nois parce qu’il était vrai­ment diffi­cile de rester dans une bulle. J’ai toujours dit qu’à ce stade de ma carrière, je voulais essayer de m’amuser autant que possible. Si ma femme et mes enfants sont avec moi, je pense qu’il sera beau­coup plus facile d’aller en Europe. Cette année, en Australie, j’étais seul et c’était vrai­ment difficile. »