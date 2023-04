Tombeur de Dominic Thiem vendredi sur l’ATP 250 d’Estoril, Quentin Halys s’offre le droit de disputer sa première demi‐finale sur le circuit prin­cipal. En revanche, cette bonne nouvelle implique une consé­quence fâcheuse : il ne pourra pas prendre part aux quali­fi­ca­tions du Masters 1000 de Monte‐Carlo qui débutent ce samedi, jour de sa demie au Portugal contre Casper Ruud.

« Ce n’est jamais cool de rater un Masters 1000 mais c’est pour, entre guille­mets, une bonne raison. Un peu triste que les règles soient ainsi, j’au­rais bien voulu y aller, parce que je me sens en confiance, mais c’est ainsi. Ça me fera une semaine de prépa­ra­tion la semaine prochaine, vu que je n’en ai pas vrai­ment faite. C’est comme ça, c’est cool d’être en demie à Estoril, ma première, ça se prend. Même si ce sera forcé­ment face à un gros client de la terre (il s’ex­pri­mait avant la victoire de Casper Ruud contre Sebastian Baez). Ce n’est pas le meilleur tableau que j’au­rais pu espérer avoir, pour un 250, mais au moins ça me teste, donc c’est cool de pouvoir me situer dès cette première semaine, de savoir vrai­ment où j’en suis. »