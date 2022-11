Battu par Novak Djokovic pour premier match, Stefanos Tsitsipas s’est relancé ce mercredi en domi­nant Daniil Medvedev au terme d’un excellent match. Il jouera sa place dans le dernier carré du Masters face à Andrey Rublev vendredi à Turin. Finaliste l’an dernier, le Russe prend, lui, déjà la porte. Il dispu­tera un dernier match pour du beure contre Djokovic.

Quelques minutes après que Carlos Alcaraz ait soulevé son trophée de numéro 1 mondial en 2022, Tsitsipas, qui aurait pu doubler l’Espagnol s’il avait gagné tous ses matchs cette semaine, rentre parfai­te­ment dans sa partie. Il prend tout de suite le dessus sur Medvedev en démon­trant toute sa palette de coups. Il profite de la posi­tion loin­taine de son rival en retour pour varier, trouver des angles et surtout monter à la volée avec beau­coup de réussite.

Dans le deuxième set, l’ex‐numéro 1 mondial joueur se ressaisit. Il passe plus de premières, commence à se régler. En revanche, il ne parvient toujours pas à inquiéter un Tsitsipas solide sur son service. Cette manche devait se régler dans un tie‐break incroyable, où Medvedev obtient le dernier mot sur sa quatrième balle de set, en ayant sauvé trois balles de match, dont la dernière grâce à un smash monu­mental derrière sa ligne de fond.

Medvedev joue plus profond, plus fort. Il enchaîne les jeux blancs et fait la diffé­rence en premier dans le troi­sième set. On pense alors qu’il va conclure mais craque éton­nam­ment lorsque Tsitsipas se révolte pour revenir à 5–5. Ce match un peu fou se joue alors au tie‐break décisif, que le Grec survole avec panache.

Tsitsipas finit par s’im­poser au bout du suspens 6–3, 6–7(11), 7–6(1), en 2h24 de jeu, pour la deuxième fois de suite contre Medvedev. Il revient à 4–7 aux confron­ta­tions face au Russe.