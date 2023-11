Questionné en confé­rence de presse au sujet de la séquence où il a donc brisé deux raquettes, Novak n’a pas élude le sujet bien au contraire, il a voulu préciser les choses.

« Je dois le faire parce que cela me permet d’éva­cuer la tension et la frus­tra­tion que j’éprouve et de passer à autre chose, et c’était peut‐être le cas ce soir. Mais je n’en­cou­rage personne à le faire. Je ne m’en­cou­rage pas non plus. Je ne suis pas heureux. Je ne suis pas content de ça. Je n’aime pas du tout avoir fait ça, mais je l’ai fait et c’est ainsi, et je dois en assumer la respon­sa­bi­lité. Oui, je suppose que dans certains cas, cela s’est déjà produit par le passé et que je suis revenu en jouant plus libre­ment, je suppose, en lâchant prise. Il y a d’autres façons, peut‐être plus intel­li­gentes, d’éva­cuer la frus­tra­tion que de casser une raquette (sourire) »